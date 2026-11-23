Das Fluidra-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Fluidra-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 23,08 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 43,328 Fluidra-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fluidra-Papiers auf 18,03 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781,20 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 21,88 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Fluidra eine Marktkapitalisierung von 3,39 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at