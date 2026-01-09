IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grifols SA von vor einem Jahr abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Grifols SA-Aktie gebracht.

Vor 1 Jahr wurde die Grifols SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Grifols SA-Papier bei 9,11 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10,977 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 125,74 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 08.01.2026 auf 11,46 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,74 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Grifols SA eine Börsenbewertung in Höhe von 7,88 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at