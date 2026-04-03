IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Grifols SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurde die Grifols SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 8,37 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11,950 Grifols SA-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 109,99 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 02.04.2026 auf 9,20 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 9,99 Prozent.

Jüngst verzeichnete Grifols SA eine Marktkapitalisierung von 6,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at