Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Rentable Grifols SA-Investition?
|
27.03.2026 10:05:09
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 27.03.2016 wurde die Grifols SA-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 19,48 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 513,479 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 8,67 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 449,81 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 55,50 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Grifols SA eine Börsenbewertung in Höhe von 5,90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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