Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lohnendes Grifols SA-Investment?
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30.10.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 19,80 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,052 Grifols SA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 53,93 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 29.10.2026 auf 10,68 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 46,07 Prozent.
Grifols SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 7,27 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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