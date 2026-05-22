IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor 10 Jahren verloren

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Grifols SA gewesen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit Grifols SA-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Grifols SA-Anteile bei 18,64 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 53,662 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Grifols SA-Papiere wären am 21.05.2026 509,69 EUR wert, da der Schlussstand 9,50 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 49,03 Prozent.

Grifols SA erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at