IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Grifols SA-Aktien gewesen.

Am 19.12.2022 wurde die Grifols SA-Aktie an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 10,17 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investierten, hätten nun 98,328 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Grifols SA-Papiers auf 10,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 061,46 EUR wert. Die Steigerung von 1 000 EUR zu 1 061,46 EUR entspricht einer Performance von +6,15 Prozent.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich zuletzt auf 7,26 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at