WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

Grifols SA-Investment im Blick 06.02.2026 10:04:18

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Grifols SA-Aktien gewesen.

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Grifols SA-Papier bei 8,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 118,259 Grifols SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 1 281,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,84 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,19 Prozent erhöht.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 7,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

