IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Grifols SA-Aktien gewesen.

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete das Grifols SA-Papier bei 8,46 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 118,259 Grifols SA-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 05.02.2026 1 281,93 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 10,84 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 28,19 Prozent erhöht.

Grifols SA war somit zuletzt am Markt 7,37 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at