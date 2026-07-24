Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Rentables Grifols SA-Investment?
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24.07.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grifols SA von vor einem Jahr verloren
Grifols SA-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 12,20 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 81,967 Grifols SA-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 9,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 770,66 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 22,93 Prozent.
Zuletzt verbuchte Grifols SA einen Börsenwert von 6,63 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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