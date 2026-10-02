Grifols Aktie

Grifols für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087

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Grifols SA-Performance 02.10.2026 10:04:08

IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grifols SA-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Grifols SA eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Grifols SA-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Grifols SA-Anteile letztlich bei 21,19 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 471,921 Grifols SA-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 01.10.2026 4 529,50 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 9,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,71 Prozent abgenommen.

Der Börsenwert von Grifols SA belief sich jüngst auf 6,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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