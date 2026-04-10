Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Lohnende Grifols SA-Anlage?
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10.04.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren bedeutet
Das Grifols SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse STN feiertags-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 9,24 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investierten, hätten nun 108,225 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.04.2026 gerechnet (8,88 EUR), wäre das Investment nun 961,04 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 3,90 Prozent verkleinert.
Alle Grifols SA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,42 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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