IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN Handel mit dem Grifols SA-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 12,97 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Grifols SA-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 7,710 Grifols SA-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 77,53 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 27.08.2026 auf 10,06 EUR belief. Das entspricht einer Einbuße um 22,47 Prozent.

Grifols SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,83 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at