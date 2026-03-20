Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Profitable Grifols SA-Anlage?
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20.03.2026 10:04:04
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grifols SA von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren wurde das Grifols SA-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Grifols SA-Papier 21,92 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 45,620 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 405,84 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Anteils am 19.03.2026 auf 8,90 EUR belief. Mit einer Performance von -59,42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von Grifols SA belief sich zuletzt auf 6,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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