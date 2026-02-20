IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Vor 5 Jahren wurden Grifols SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 22,02 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 4,541 Grifols SA-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 50,66 EUR, da sich der Wert eines Grifols SA-Papiers am 19.02.2026 auf 11,16 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 49,34 Prozent verkleinert.

Jüngst verzeichnete Grifols SA eine Marktkapitalisierung von 7,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at