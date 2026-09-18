IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Grifols SA-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Grifols SA-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendete die Grifols SA-Aktie bei 11,91 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 8,400 Grifols SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 17.09.2026 auf 9,71 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 81,55 EUR wert. Das entspricht einem Schwund von 18,45 Prozent.

Grifols SA wurde am Markt mit 6,51 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at