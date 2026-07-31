Grifols Aktie
WKN DE: A2ABUQ / ISIN: ES0171996087
|Grifols SA-Investition im Blick
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31.07.2026 10:03:59
IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Grifols SA von vor 3 Jahren bedeutet
Am 31.07.2023 wurden Grifols SA-Anteile an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 13,35 EUR wert. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Grifols SA-Aktie investiert, befänden sich nun 749,064 Grifols SA-Anteile in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 779,03 EUR, da sich der Wert einer Grifols SA-Aktie am 30.07.2026 auf 10,39 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 22,21 Prozent verkleinert.
Jüngst verzeichnete Grifols SA eine Marktkapitalisierung von 7,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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