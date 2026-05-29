IBEX 35-Titel Grifols SA-Aktie: So viel wäre ein Grifols SA-Investment von vor einem Jahr heute wert

Bei einem frühen Investment in Grifols SA-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Grifols SA-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 9,49 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Grifols SA-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 053,297 Anteilen. Die gehaltenen Grifols SA-Anteile wären am 28.05.2026 10 071,62 EUR wert, da der Schlussstand 9,56 EUR betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,72 Prozent angewachsen.

Zuletzt ergab sich für Grifols SA eine Börsenbewertung in Höhe von 6,59 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at