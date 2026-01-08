Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

08.01.2026

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Indra Sistemas gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug an diesem Tag 8,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,232 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 57,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,59 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 704,59 EUR, was einer positiven Performance von 604,59 Prozent entspricht.

Am Markt war Indra Sistemas jüngst 9,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.

Analysen zu Indra Sistemas S.A.

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln?
Aktien in diesem Artikel

Indra Sistemas S.A. 57,85 0,78% Indra Sistemas S.A.

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

