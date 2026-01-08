IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Indra Sistemas gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Indra Sistemas-Papier via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug an diesem Tag 8,18 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 12,232 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 57,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 704,59 EUR wert. Aus 100 EUR wurden somit 704,59 EUR, was einer positiven Performance von 604,59 Prozent entspricht.

Am Markt war Indra Sistemas jüngst 9,45 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at