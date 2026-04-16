Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Lohnende Indra Sistemas-Anlage? 16.04.2026 10:03:28

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Indra Sistemas-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 12,50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Indra Sistemas-Papier investiert hätte, befänden sich nun 800,000 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.04.2026 gerechnet (53,30 EUR), wäre das Investment nun 42 640,00 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 326,40 Prozent angewachsen.

Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 9,13 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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