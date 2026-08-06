Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Lohnender Indra Sistemas-Einstieg?
|
06.08.2026 10:03:55
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Am 06.08.2023 wurde das Indra Sistemas-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Indra Sistemas-Papier letztlich bei 13,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,496 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 61,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460,42 EUR wert. Mit einer Performance von +360,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Indra Sistemas wurde am Markt mit 10,44 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|63,14
|3,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.