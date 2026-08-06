Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Lohnender Indra Sistemas-Einstieg? 06.08.2026 10:03:55

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Indra Sistemas-Aktie Anlegern gebracht.

Am 06.08.2023 wurde das Indra Sistemas-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Indra Sistemas-Papier letztlich bei 13,34 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 7,496 Indra Sistemas-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 61,42 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 460,42 EUR wert. Mit einer Performance von +360,42 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Indra Sistemas wurde am Markt mit 10,44 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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