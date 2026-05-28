Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Rentable Indra Sistemas-Investition?
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28.05.2026 10:03:14
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Indra Sistemas-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 10,24 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 977,040 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.05.2026 auf 53,00 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 51 783,10 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 417,83 Prozent.
Indra Sistemas wurde am Markt mit 9,49 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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