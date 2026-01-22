IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 22.01.2023 wurden Indra Sistemas-Anteile an der Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Indra Sistemas-Anteile letztlich bei 11,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Indra Sistemas-Papier investiert hätte, hätte er nun 899,281 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.01.2026 48 426,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,85 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 384,26 Prozent.

Der Marktwert von Indra Sistemas betrug jüngst 9,73 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at