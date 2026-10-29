Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Lukrative Indra Sistemas-Investition? 29.10.2026 10:03:33

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Indra Sistemas-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,14 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 7,610 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 480,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 380,67 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 11,06 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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