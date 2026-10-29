Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Lukrative Indra Sistemas-Investition?
|
29.10.2026 10:03:33
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Indra Sistemas-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 13,14 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 7,610 Anteile im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 63,16 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 480,67 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 380,67 Prozent.
Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 11,06 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|64,08
|-1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.