Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Lukrative Indra Sistemas-Anlage?
|
12.02.2026 10:03:36
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingebracht
Am 12.02.2025 wurden Indra Sistemas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,56 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 603,865 Indra Sistemas-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 400,97 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 11.02.2026 auf 52,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 31 400,97 EUR entspricht einer Performance von +214,01 Prozent.
Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 8,73 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!