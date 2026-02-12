IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Indra Sistemas-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 12.02.2025 wurden Indra Sistemas-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 16,56 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Indra Sistemas-Aktie investiert, befänden sich nun 603,865 Indra Sistemas-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 31 400,97 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 11.02.2026 auf 52,00 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 31 400,97 EUR entspricht einer Performance von +214,01 Prozent.

Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 8,73 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at