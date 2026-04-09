Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Profitables Indra Sistemas-Investment?
|
09.04.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,557 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 094,94 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 08.04.2026 auf 52,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 109,49 Prozent.
Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 8,58 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|51,64
|-1,90%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe in Nahost wackelt: ATX schwach -- DAX fällt unter 24.000 Punkte -- US-Börsen schwächer erwartet -- Asiens Börsen schließen im Minus
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich klar im Minus. Der deutsche Leitindex verbucht Verluste. Die US-Börsen dürften tiefer in den Handelstag starten. Die Börsen in Fernost gaben am Donnerstag nach.