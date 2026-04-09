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Indra Sistemas Aktie

Indra Sistemas für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Profitables Indra Sistemas-Investment? 09.04.2026 10:03:27

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Indra Sistemas-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse STN Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,28 EUR. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 39,557 Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 094,94 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 08.04.2026 auf 52,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 109,49 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 8,58 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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