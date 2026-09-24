Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Rentables Indra Sistemas-Investment?
|
24.09.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingefahren
Am 24.09.2025 wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Indra Sistemas-Aktie an diesem Tag bei 39,62 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,240 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 570,92 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 23.09.2026 auf 62,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,09 Prozent vermehrt.
Am Markt war Indra Sistemas jüngst 10,76 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|61,16
|0,16%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerGute Aussichten für ATX-Start -- DAX höher erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich - Gegen den Trend Gewinne in Japan
Der heimische Aktienmarkt könnte fester starten. Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich Startgewinne ab. Die Aktienmärkte in Fernost finden keine einheitliche Richtung.