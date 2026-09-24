Indra Sistemas Aktie

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WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417

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Rentables Indra Sistemas-Investment? 24.09.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 24.09.2025 wurde das Indra Sistemas-Papier an der Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Indra Sistemas-Aktie an diesem Tag bei 39,62 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 25,240 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 570,92 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 23.09.2026 auf 62,24 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 57,09 Prozent vermehrt.

Am Markt war Indra Sistemas jüngst 10,76 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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