IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Indra Sistemas-Aktie letztlich bei 11,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 858,369 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 61,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 978,54 EUR wert. Damit wäre die Investition um 429,79 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich jüngst auf 10,99 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at