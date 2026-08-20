Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Investmentbeispiel
|
20.08.2026 10:03:27
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Indra Sistemas-Aktie letztlich bei 11,65 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 858,369 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 19.08.2026 auf 61,72 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52 978,54 EUR wert. Damit wäre die Investition um 429,79 Prozent gestiegen.
Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich jüngst auf 10,99 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Indra Sistemas S.A.
Analysen zu Indra Sistemas S.A.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Indra Sistemas S.A.
|60,78
|-1,27%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.