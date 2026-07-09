IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Indra Sistemas gewesen.

Das Indra Sistemas-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 11,71 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Indra Sistemas-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 853,971 Indra Sistemas-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 08.07.2026 auf 50,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 43 210,93 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 332,11 Prozent.

Indra Sistemas wurde am Markt mit 9,00 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at