Lohnender Indra Sistemas-Einstieg? 12.03.2026 10:03:19

IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Indra Sistemas-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Indra Sistemas-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 25,18 EUR. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,971 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2026 auf 61,05 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 242,45 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 142,45 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Indra Sistemas betrug jüngst 10,70 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

