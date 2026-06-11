IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit dem Indra Sistemas-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 11,42 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 87,566 Indra Sistemas-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 725,04 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 10.06.2026 auf 53,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 372,50 Prozent.

Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 9,55 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at