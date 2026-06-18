IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätte eine Investition in Indra Sistemas von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Indra Sistemas-Einstiegs gewesen.

Vor 5 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile via Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 7,65 EUR. Wer vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 1 307,190 Anteile im Depot. Die gehaltenen Indra Sistemas-Papiere wären am 17.06.2026 73 960,78 EUR wert, da der Schlussstand 56,58 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 639,61 Prozent gesteigert.

Jüngst verzeichnete Indra Sistemas eine Marktkapitalisierung von 9,71 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at