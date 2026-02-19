IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Indra Sistemas-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 11,63 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 8,598 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 18.02.2026 459,16 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 53,40 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 459,16 EUR entspricht einer Performance von +359,16 Prozent.

Der Indra Sistemas-Wert an der Börse wurde auf 9,04 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at