Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Rentabler Indra Sistemas-Einstieg?
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03.09.2026 10:04:02
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 13,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,628 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 60,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 619,16 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 361,92 Prozent angezogen.
Alle Indra Sistemas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,66 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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