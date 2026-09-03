IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Indra Sistemas eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurden Indra Sistemas-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Indra Sistemas-Anteile bei 13,05 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 76,628 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.09.2026 auf 60,28 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 619,16 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 361,92 Prozent angezogen.

Alle Indra Sistemas-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 10,66 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at