Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Indra Sistemas-Investment
|
07.05.2026 10:03:46
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Indra Sistemas-Investment von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde das Indra Sistemas-Papier via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Indra Sistemas-Aktie bei 29,86 EUR. Wer vor 1 Jahr 10 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie investiert hat, hat nun 334,896 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 53,72 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 17 990,62 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 79,91 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Indra Sistemas belief sich zuletzt auf 9,17 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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