Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Performance unter der Lupe
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30.04.2026 10:03:37
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor 10 Jahren verdient
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Indra Sistemas-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 10,23 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Indra Sistemas-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 97,752 Indra Sistemas-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Indra Sistemas-Aktie auf 49,15 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 804,50 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 380,45 Prozent erhöht.
Indra Sistemas erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,83 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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