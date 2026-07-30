Indra Sistemas Aktie
WKN: 873570 / ISIN: ES0118594417
|Indra Sistemas-Investition im Blick
|
30.07.2026 10:03:24
IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr verdient
Heute vor 1 Jahr wurde die Indra Sistemas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,50 EUR. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273,973 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 331,51 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 29.07.2026 auf 55,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,32 Prozent.
Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 10,05 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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