IBEX 35-Titel Indra Sistemas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Indra Sistemas von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Indra Sistemas-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Indra Sistemas-Aktie via Börse STN gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 36,50 EUR. Bei einem Indra Sistemas-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 273,973 Indra Sistemas-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 331,51 EUR, da sich der Wert einer Indra Sistemas-Aktie am 29.07.2026 auf 55,96 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +53,32 Prozent.

Insgesamt war Indra Sistemas zuletzt 10,05 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at