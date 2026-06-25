IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,340 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,73 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 24.06.2026 auf 5,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,27 Prozent verkleinert.

Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at