Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Frühes Investment
|
25.06.2026 10:04:10
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren gekostet
Heute vor 10 Jahren fand via Börse STN wochenend-bedingt kein Handel mit der Inmobiliaria Colonial,-Aktie statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 6,12 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, befänden sich nun 16,340 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 92,73 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 24.06.2026 auf 5,68 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 7,27 Prozent verkleinert.
Der Inmobiliaria Colonial,-Wert an der Börse wurde auf 3,47 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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