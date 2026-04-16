Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lukrative Inmobiliaria Colonial,-Anlage?
|
16.04.2026 10:03:28
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 5,92 EUR. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 689,189 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Aktien wären am 15.04.2026 9 307,43 EUR wert, da der Schlussstand 5,51 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 6,93 Prozent.
Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,45
|-0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX gibt Gewinne letztlich ab -- DAX schließt etwas höher -- Wall Street schließlich etwas fester -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei zieht kräftig an
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex präsentierte sich mit Gewinnen. Die US-Börsen notieren mit positiven Vorzeichen. Die Börsen in Fernost notierten am Donnerstag mit Zuschlägen.