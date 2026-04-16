IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren gekostet

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial, eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Inmobiliaria Colonial,-Aktie bei 5,92 EUR. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 689,189 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Aktien wären am 15.04.2026 9 307,43 EUR wert, da der Schlussstand 5,51 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 6,93 Prozent.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at