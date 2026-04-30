IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie gebracht.

Vor 10 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 6,70 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 149,254 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 5,40 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 805,97 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 19,40 Prozent verkleinert.

Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,38 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at