IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren verloren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6,09 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 16,420 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 5,47 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 89,74 EUR wert. Damit wäre die Investition um 10,26 Prozent gesunken.
Jüngst verzeichnete Inmobiliaria Colonial, eine Marktkapitalisierung von 3,28 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
