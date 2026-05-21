IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 8,66 EUR. Bei einem Inmobiliaria Colonial,-Investment von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 115,540 Inmobiliaria Colonial,-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 641,25 EUR, da sich der Wert eines Inmobiliaria Colonial,-Papiers am 20.05.2026 auf 5,55 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 35,88 Prozent abgenommen.

Der Marktwert von Inmobiliaria Colonial, betrug jüngst 3,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at