Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lohnende Inmobiliaria Colonial,-Investition?
|
17.09.2026 10:03:26
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Inmobiliaria Colonial,-Papier 6,51 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,361 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5,12 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,57 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,43 Prozent abgenommen.
Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,08
|-0,20%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.