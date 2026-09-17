IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Inmobiliaria Colonial,-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Inmobiliaria Colonial,-Papier 6,51 EUR wert. Bei einem Investment von 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 15,361 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Inmobiliaria Colonial,-Aktie auf 5,12 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,57 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 21,43 Prozent abgenommen.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,11 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at