IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inmobiliaria Colonial, gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 6,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 551,590 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 812,26 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 21.01.2026 auf 5,04 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 812,26 EUR, was einer negativen Performance von 21,88 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at