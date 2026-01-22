Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Langfristige Anlage
|
22.01.2026 10:03:51
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 6,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 551,590 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 812,26 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 21.01.2026 auf 5,04 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 812,26 EUR, was einer negativen Performance von 21,88 Prozent entspricht.
Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,10 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
Aktien in diesem Artikel
|Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split
|5,10
|0,59%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.