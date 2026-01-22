Inmobiliaria Colonial Aktie

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

Langfristige Anlage 22.01.2026 10:03:51

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Inmobiliaria Colonial, gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse STN gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Inmobiliaria Colonial,-Papier bei 6,45 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 551,590 Inmobiliaria Colonial,-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 7 812,26 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 21.01.2026 auf 5,04 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 7 812,26 EUR, was einer negativen Performance von 21,88 Prozent entspricht.

Zuletzt ergab sich für Inmobiliaria Colonial, eine Börsenbewertung in Höhe von 3,10 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split 5,10 0,59% Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Asiens Börsen höher
Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes auf grünem Terrain.
