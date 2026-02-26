IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 26.02.2021 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an diesem Tag 8,08 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 123,762 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 675,12 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,49 Prozent verringert.

Der Marktwert von Inmobiliaria Colonial, betrug jüngst 3,32 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at