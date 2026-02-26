Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Rentables Inmobiliaria Colonial,-Investment?
|
26.02.2026 10:03:25
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Inmobiliaria Colonial,-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 26.02.2021 wurde das Inmobiliaria Colonial,-Papier via Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an diesem Tag 8,08 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 123,762 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 675,12 EUR wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 32,49 Prozent verringert.
Der Marktwert von Inmobiliaria Colonial, betrug jüngst 3,32 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!