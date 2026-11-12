IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 631,321 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 572,59 EUR wert. Mit einer Performance von -14,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at