Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lukratives Inmobiliaria Colonial,-Investment? 12.11.2026 10:03:23

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 631,321 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 572,59 EUR wert. Mit einer Performance von -14,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

mehr Nachrichten

Analysen zu Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split 5,12 -0,87% Inmobiliaria Colonial, SA from reverse split

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen