Inmobiliaria Colonial Aktie
WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174
|Lukratives Inmobiliaria Colonial,-Investment?
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12.11.2026 10:03:23
IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 6,13 EUR. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das Inmobiliaria Colonial,-Papier investiert hätte, hätte er nun 1 631,321 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Inmobiliaria Colonial,-Papiers auf 5,26 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 572,59 EUR wert. Mit einer Performance von -14,27 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Alle Inmobiliaria Colonial,-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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