IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Inmobiliaria Colonial,-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 06.08.2023 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Inmobiliaria Colonial,-Anteile 5,69 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 17,590 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 5,59 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,33 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 1,67 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, bezifferte sich zuletzt auf 3,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at