IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse STN gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie letztlich bei 5,44 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in Inmobiliaria Colonial,-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 18,399 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 96,87 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 13.05.2026 auf 5,27 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3,13 Prozent verringert.

Inmobiliaria Colonial, war somit zuletzt am Markt 3,31 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at