Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

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Inmobiliaria Colonial,-Investment im Blick 04.06.2026 10:04:00

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Inmobiliaria Colonial, von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Inmobiliaria Colonial,-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Vor 1 Jahr wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 6,07 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 16,488 Inmobiliaria Colonial,-Aktien im Depot. Die gehaltenen Inmobiliaria Colonial,-Aktien wären am 03.06.2026 93,40 EUR wert, da der Schlussstand 5,67 EUR betrug. Damit wäre die Investition 6,60 Prozent weniger wert.

Inmobiliaria Colonial, markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,58 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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