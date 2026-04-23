Inmobiliaria Colonial Aktie

Inmobiliaria Colonial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANXU / ISIN: ES0139140174

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Frühes Investment 23.04.2026 10:03:25

IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Inmobiliaria Colonial,-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 5 Jahren wurden Inmobiliaria Colonial,-Anteile an der Börse STN gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 8,29 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 12,070 Inmobiliaria Colonial,-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 66,39 EUR, da sich der Wert einer Inmobiliaria Colonial,-Aktie am 22.04.2026 auf 5,50 EUR belief. Die Abnahme von 100 EUR zu 66,39 EUR entspricht einer negativen Performance von 33,61 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Inmobiliaria Colonial, belief sich zuletzt auf 3,41 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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