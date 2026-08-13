IBEX 35-Titel Inmobiliaria Colonial,-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Inmobiliaria Colonial, von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Inmobiliaria Colonial,-Aktien verlieren können.

Am 13.08.2021 wurde die Inmobiliaria Colonial,-Aktie via Börse STN gehandelt. Zum Handelsende stand die Inmobiliaria Colonial,-Aktie an diesem Tag bei 9,46 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Inmobiliaria Colonial,-Aktie investierten, hätten nun 105,764 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 12.08.2026 auf 5,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 592,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 40,77 Prozent verringert.

Der Börsenwert von Inmobiliaria Colonial, belief sich jüngst auf 3,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at